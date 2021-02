Trasporti: assessore Gaudini, inutile aprire piazza Plebiscito, giusto differenziare orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni c'è stato un lieve incremento dell'utilizzo dei bus ma starei attento a basarsi su queste 72 ore come valutazione". Lo ha dichiarato l'assessore comunale ai trasporti Marco Gaudini intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Gaudini prevede un rientro imminente della platea studentesca: "Le proteste possono rientrare e l'utilizzo della metro ha visto un incremento del 20 per cento, mentre dei mezzi aggiuntivi è stato di minor impatto. Anche su questo bisogna valutare gli aspetti. Differenziare gli orari è utilissimo e una delle prime cose che ho fatto è avviare un dialogo tra i vari mobility manager delle aziende. Stiamo lavorando su questo ma in molti enti tale figura non è presente". Infine, l'annuncio del confronto con il settore del commercio: "Con i commercianti ci sarà un incontro a breve. C'è una situazione di criticità ma questa narrazione della città completamente bloccata non la condivido. Esiste il problema del fine settimana come sabato scorso. Aprire piazza Plebiscito è utile per i mezzi di emergenza ma non è in discussione quella generale perché non ci sarebbero grandi benefici al traffico. Da quando abbiamo tolto la sosta su via Acton ambo i lati si procede meglio, poi ci sono problemi per il restringimento in via Santa Lucia e Chiatamone". (Ren)