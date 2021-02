Sardegna: Pensionati Confartigianato, subito regole per somministrazione vaccino anti-Covid a over 80 sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo, in queste ore, che gli ultraottantenni potrebbero accedere al vaccino prenotando on line la prestazione - continua la Montis - e ciò ci preoccupa non poco perché la maggior parte degli anziani di questa fascia di età è poco avvezza all'utilizzo degli strumenti informatici e sono tanti quelli con importanti patologie che hanno necessità del supporto umano". Secondo i dati forniti dall'Istat, gli anziani con 80 anni ed oltre, in Sardegna, sono oltre 112 mila e rappresentano il 7 per cento della popolazione totale. E' necessario, per questo, fare uno sforzo straordinario per mettere in campo tutte le forze umane disponibili nell'Isola e proporre la più estesa gamma di strumenti, opportunità e iniziative affinché ogni singolo over 80 possa essere messo nelle condizioni di proteggersi - sottolinea la Montis - quindi auspichiamo che le prenotazioni possano avvenire in primis attraverso la rete medici di famiglia e farmacie, senza escludere il supporto degli uffici postali e comunali, delle caserme con il personale dell'Esercito, delle Forze dell'ordine e della Protezione civile, o di apposite postazioni mobili con il sostegno del personale sanitario e delle associazioni di volontariato, non trascurando i più comuni sistemi informatici o i numeri verdi dedicati". (segue) (Rsc)