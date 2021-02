Sorrento: De Luca, al via procedure per progettazione ospedale unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una giornata importante per la Penisola Sorrentina: con l’Asl Napoli 3 e i sindaci del territorio diamo avvio alle procedure per la progettazione dell’ospedale unico. Sarà una grande un’infrastruttura al servizio di una delle aree strategicamente più importanti della nostra regione". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Sarà un'opera funzionale - spiega il governatore in conferenza stampa - Nonostante due mesi di ritardo non ci siamo fermati, ora dobbiamo essere efficienti nel crono-programma di quest'opera". (Ren)