Piemonte: Città della Salute, 9 mediatrici perdono il posto

- Il 31 dicembre 2020 nove mediatrici culturali in servizio presso la Città della Salute di Torino hanno perso il contratto di lavoro stabile, a seguito del cambio appalto del servizio passato dalla cooperativa Senza Frontiere alla cooperativa Eurostreet di Biella. Con un’interrogazione urgente Monica Canalis (Pd), ha chiesto quali azioni la Giunta intenda mettere in atto per tutelare le lavoratrici licenziate e garantire la continuità del sevizio di traduzione e supporto ai cittadini stranieri e al personale sanitario e amministrativo dell’azienda sanitaria. “Ci risulta che a licenziare le mediatrici culturali sia stata la cooperativa “Senza frontiere” prima del subentro della nuova operativa Eurostreet, ignorando quanto previsto nella legge di bilancio 2020 che estende il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 - ha precisato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi -. La stessa direzione della Città della salute, a fine gennaio, nel corso di un tavolo tra le parti, ha ribadito il rispetto della clausola sociale sull’assorbimento del personale presente. Inoltre il capitolato di gara per il servizio di mediazione culturale risulta esser stato modificato in base alle reali esigenze sanitarie di mediazione, esigenze che non necessariamente coincidono con la percentuale di stranieri sul territorio piemontese. In considerazione della poliedricità del contesto sociale, le nuove modalità di servizio prevedono sia mediatori in presenza attiva, sia da remoto. Tuttavia la Regione si impegnerà ad accertare nelle prossime settimane, se siano state intraprese azioni contra legem, identificando eventuali responsabilità e valutando le conseguenze”. (segue) (Rpi)