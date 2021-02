Sardegna: assessore Satta su PagoPa, già attivi 177 enti per Isola digitale sempre più vicina a cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sessioni di eventi formativi on line per illustrare i servizi di intermediazione offerti dalla Regione e le funzionalità del sistema informativo messo a disposizione degli enti isolani. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'PagoPa Sardegna', che dallo scorso settembre consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici verso gli enti aderenti. "Grazie a questo progetto - ha sottolineato l'assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta - i cittadini possono pagare direttamente, in maniera semplice, standardizzata ed affidabile, tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le pubbliche amministrazioni. Attualmente sono già attivi sul sistema 177 enti e prevediamo un incremento a breve, anche in vista dell'obbligo di utilizzo esclusivo del sistema 'PagoPa' a partire dal 28 febbraio, come disposto dalla legge nazionale su semplificazione e innovazione digitale, che detta nuove regole e strumenti per la digitalizzazione dei servizi pubblici". "Il ruolo di intermediario tecnologico della Regione consente di ridurre i costi ed i tempi rispetto a quelli che si avrebbero con più intermediari. Un ulteriore passo per promuovere una Sardegna digitale sempre più vicina al cittadino", ha aggiunto l'assessore Satta. Per avere informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza 'PagoPA Sardegna' via mail (pagopa@regione.sardegna.it) oppure per telefono al numero 0706064444. (Rsc)