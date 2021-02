Infrastrutture: Simonini (Anas), per interventi 106 Jonica ancora da reperire 2,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi legati al commissariamento della 106 Jonica "sono pari a 3 miliardi di euro, di cui però è necessario reperire circa 2,2 miliardi. I finanziamenti ad oggi disponibili sono 885 milioni". Lo ha detto Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con i commissari straordinari designati per le opere infrastrutturali. Simonini è il commissario designato per la Ss 106 Jonica e la E 78 Grosseto-Fano.(Rin)