Sardegna: Pensionati Confartigianato, subito regole per somministrazione vaccino anti-Covid a over 80 sardi (3)

- Secondo la presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna, è importante pianificare la campagna vaccinale, tenendo conto che gli over 80 vanno contattati direttamente. "Deve essere spiegata loro l'importanza del vaccino e devono essere fissati al più presto gli appuntamenti per la somministrazione - precisa - per gli anziani è necessaria un'attenzione particolare, soprattutto in questi mesi nei quali l'isolamento ha portato conseguenze drammatiche, come la depressione e dunque il rischio che molti non siano più in grado di prendersi cura di loro stessi". Il problema, quindi, non va affrontato solo dal punto di vista strettamente medico, ma anche sociale: "Il medico di famiglia è il primo alleato degli anziani soli - conclude Paola Montis - la sua capacità di monitorare la situazione è certamente strategica, in particolare in questo momento. Comprendiamo la difficile situazione dell'intero sistema sanitario, ma dobbiamo ricordare che oggi serve un'attenzione supplementare alla terza età. Pensiamo subito agli over 80, ma non dimentichiamo che, subito dopo, dobbiamo affrontare la pianificazione vaccinale degli over 65". (Rsc)