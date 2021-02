Piemonte: santuario di Belmonte, Regione promette manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Piemonte è interessata al mantenimento e miglioramento del plesso del Santuario di Belmonte (To) tanto che si è provveduto al restauro del pilone votivo, al controllo e alla manutenzione ordinaria dei tetti delle cappelle, al controllo di stabilità su tutte le piante della via crucis, alla diagnostica strumentale delle stesse, a interventi di abbattimento per le piante secche, alla rimonda del secco alberi lungo la via crucis, alla ricostruzione delle staccionate distrutte dal fuoco”. Lo ha detto oggi, in Regione Piemonte, l’assessore alle Finanze Andrea Tronzano rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Alberto Avetta (Pd) che chiedeva se il finanziamento di un milione di euro previsto dalla precedente amministrazione fosse ancora a bilancio, con quali modalità e tempi la Giunta intenda avviare la procedura tesa all’accordo di programma per garantire un futuro al Santuario di Belmonte unitamente al coinvolgimento degli attori territoriali cominciando dai sindaci. (segue) (Rpi)