Sardegna: accordo Regione-Università di Cagliari su sviluppo sostenibile

- Regione Sardegna e Università di Cagliari insieme per la realizzazione di alcune attività istituzionali relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 e il supporto scientifico necessario alla elaborazione della SrSvs. Questa mattina la firma ufficiale dell'accordo siglato dall'assessore all'Ambiente, Giannu Lampis, e dal rettore dell'Ateneo cagliaritano, Maria Del Zompo. "La regione Sardegna è impegnata nell'elaborazione della 'Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile' (SrSvs) - ha spiegato l'assessore Lampis - individuando obiettivi che possano conciliare prosperità e benessere e meccanismi per integrare la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale, la salute, la crescita personale e collettiva, come base per uno sviluppo economico. Perciò, in un'ottica di collaborazione istituzionale, su questo tema abbiamo deciso di avviare un percorso comune con l'Università di Cagliari, che metterà a disposizione dell'istituzione regionale le sue competenze e le sue professionalità". (segue) (Rsc)