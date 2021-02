Sardegna: accordo Regione-Università di Cagliari su sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha istituito la cabina di regia istituzionale e definito le azioni da realizzare, compreso il coinvolgimento delle istituzioni locali attraverso i tavoli territoriali e la costituzione di un Forum regionale: "L'Università di Cagliari ci accompagnerà in questo lavoro, già avviato, che nei prossimi mesi vedrà coinvolte comunità locali, altre istituzioni, associazioni di categoria e portatori di interesse - ha aggiunto l'assessore Lampis -. Incontri utili per valorizzare l'impegno di ciascuno verso la sostenibilità e per la redazione, l'attuazione e lo sviluppo della Strategia regionale. In questo modo, il quadro strategico si potrà avvalere del contributo della società civile, del terzo settore e soprattutto della ricerca scientifica, oltre che della funzione formativa svolta dall'università, sia attraverso l'attività di ricerca che mediante l'attività didattica e formativa, che consente di trasmettere il sapere alle giovani generazioni destinate ad essere protagoniste delle scelte future". (segue) (Rsc)