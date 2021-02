Campania: Patriarca (FI), vaccini entro l'estate per salvaguardare turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia della Campania non può prescindere dal turismo, un settore che nella nostra regione produce un Pil del 15 per cento. Per questo è necessario che si attivino tutti i player istituzionali per rilanciare il comparto, per il quale nei primi dieci mesi del 2020, sono state registrate mancate entrate per 710 milioni di euro, e un flusso pari a zero nel periodo natalizio, a causa della istituzione della zona rossa". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania che ha aggiunto: "Guardiamo con attenzione e fiducia al progetto allo studio della Regione Campania per la realizzazione di zone turistiche Covid free in vista della stagione estiva. Un piano che dovrebbe portare alla vaccinazione a tappeto degli operatori turistici che così potranno lavorare in assoluta sicurezza, e contestualmente rassicurare i visitatori che sceglieranno di passare periodi di vacanza nella nostra regione". Quindi ha proseguito: "L'attenzione va focalizzata sulla città di Napoli, la location più rappresentativa del turismo campano, sulle isole e sulle località delle costiere sorrentina e amalfitana, dove gli effetti economici del Covid hanno spazzato via interi segmenti di imprenditoria ricettiva". Patriarca ha concluso: "Sostegno va dato inoltre a proposte come quella che proviene da Federalberghi Campania che chiede di riservare alle attività turistiche una quota dei fondi europei pari al 20 per cento dei Fse e Fesr per una grande campagna di promozione e rinnovamento". (Ren)