Amalfi: Pierro (Lega), urge mappatura dell'intera Costiera

- Il consigliere regionale campano della Lega Attilio Pierro ha scritto al presidente De Luca in merito alla frana avvenuta ieri sulla S.S. 163 nel tratto che passa nel Comune di Amalfi. Immediata la reazione dopo l'episodio, lo stesso consigliere ha personalmente contattato in mattinata le autorità locali intervenute sul posto per comprendere l'entità dei danni. Nella stessa giornata di ieri è stata inoltrata richiesta al presidente della giunta regionale per chiedere provvedimenti urgenti ed una mappatura dei tratti di costa a rischio frana e dissesto. "Ho chiesto al presidente De Luca di assumere provvedimenti urgenti per la messa in sicurezza della Costiera Amalfitana". Cosi in una nota Attilio Pierro. "Risultano, infatti, esserci altri punti interessati da pericolo di crollo come ad esempio nel territorio del Comune di Positano - prosegue il consigliere regionale della Lega - Pertanto è opportuna una mappatura di tutto il tratto costiero compreso tra i Comuni di Vico Equense e Vietri Sul Mare".(Ren)