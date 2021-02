Abruzzo: libretti e conti correnti rigonfi, a rilento credito alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilievo cui se ne aggiunge un secondo, che accresce il paradosso abruzzese: ovvero, come resti notevolissimo il gap tra la nostra regione ed il resto d'Italia quanto a finanziamento medio concesso per impresa, visto che in Abruzzo è fermo al 59 per cento della media media nazionale: 86.443 euro contro 147.482. Distanze, come si vede, quasi abissali. E a completare un quadro non certo favorevole alla causa del sistema produttivo regionale, ci si mette infine un ulteriore elemento, che invece stavolta rovescia la piramide, con il risultato di far schizzare verso l'alto la media Abruzzo rispetto a quella Italia: i depositi su conti correnti e libretti postali. Perché, spiega ancora la ricerca di Ronci, i dati dicono che "il tasso abruzzese di incremento è stato ben superiore a quello italiano: 8,17 per cento in più, contro una media Italia del 6,64 per cento". In un periodo in cui c'è stato anche il lockdown, insomma, su libretti e conti correnti sono arrivati 29 miliardi e 343 milioni, contro i 27 miliardi e 126 milioni di euro dello stesso periodo del 2019, quando la pandemia non era neppure lontanamente percepibile all'orizzonte. Cifre che confermano la natura di un sistema bancario, in Abruzzo, assai vigile sul fronte della raccolta, ma molto molto meno sensibile su quello degli impieghi: perché – ed anche in questo caso il paragone con il resto del Paese è impietoso – in questo periodo i prestiti nella nostra regione hanno avuto un incremento di appena l'1 per cento, contro un assai più robusto 4,4 per cento di media nazionale". "Con le nuove regole sul default in vigore da inizio gennaio, se non saranno corrette - dice il presidente di Cna Abruzzo, Savino Saraceni - le imprese sono di fronte al rischio fallimento anche per poche decine di euro. Per questo continuiamo a chiedere assieme alle altre associazioni d'impresa ai nostri diversi interlocutori istituzionali, come la Regione, di potenziare tutti i canali che portino liquidità nelle tasche delle imprese. Canali che, secondo noi, sono legati fortemente al sistema dei confidi, in grado di intercettare una vastissima platea di piccoli e piccolissimi imprenditori altrimenti in difficoltà, da soli, di fronte al sistema delle banche". (Gru)