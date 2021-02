Governo: Migliore (Iv), Draghi personalità tra più prestigiose nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito la gravità delle parole di Mattarella, soprattutto sull'impossibilità di comporre una maggioranza capace di dare discontinuità". Lo ha dichiarato Gennaro Migliore (Italia Viva) intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Migliore ha poi spiegato i motivi della rottura dal punto di vista di Iv: "Non ho toni trionfalistici, la situazione è grave e stiamo con il presidente della Repubblica per dare una mano. A me sembra evidente che la calma con la quale Boschi affronta i salotti tv è figlia della serenità d'animo. Non abbiamo aperto una crisi per le poltrone perché le abbiamo lasciate né avevamo un piano B. Oggi ci troviamo di fronte a una personalità tra le più prestigiose in Italia e nel mondo". L'esponente renziano respinge le accuse di un piano per avere più potere: "Non abbiamo lavorato per ottenere più potere ma per dare una prospettiva più solida al Paese. Volevamo superare i limiti di una politica del giorno per giorno e di fronte alla sfida di 200 miliardi abbiamo detto che era necessaria una svolta. A quel punto è stata raccontata la storia delle poltrone e del potere, in quel caso avremmo mantenuto ciò che ci era stato offerto. Se pensiamo sulla giustizia Conte si è dimesso il giorno prima della relazione del ministro che sarebbe andato in minoranza". Infine sulla prospettiva indicata da Mattarella per un Governo istituzionale Migliore ha concluso: "Le dichiarazioni in questo momento sono legate all'emotività, quando Draghi accetterà l'incarico avrà tutti gli argomenti per spiegare cosa vuole fare per il Paese. La politica è assunzione di responsabilità, soprattutto quando non c'è una maggioranza. E quando c'è una situazione di questo genere bisogna far prevale l'interesse del Paese". (Ren)