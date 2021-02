Sardegna: sindaco di Cagliari Truzzu, no a nuova Città metropolitana allargata a 72 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadirò in Consiglio regionale il 'no' a questa riforma degli enti locali". Lo ha detto il sindaco di Cagliari sul nuovo testo all'esame dell'assemblea sarda che prevede la nascita di sei province e di due Città metropolitane. Quella di Cagliari passerà da 17 a 72 Comuni cosa per la quale il primo cittadino di Cagliari manifesta tutta la sua contrarietà dal momento che il territorio del nuovo ente in buona sostanza coinciderebbe con la vecchia provincia ma con ancora meno risorse a disposizione. Il Consiglio comunale di Cagliari all'unanimità aveva espresso parere e contrario alla nuova legge.(Rsc)