Recovery: De Luca, nessuno dice che nostri figli e nipoti dovranno restituire miliardi di debito

- "Stiamo discutendo sull’uso di oltre 210 miliardi di euro che vi vengono dall’Unione Europa. Ottanta a fondo perduto, il resto è credito agevolato: soldi da restituire. In Italia non se ne parla e siamo arrivati 165 percento di debito pubblico in relazione al Pil. Andrà restituito questo debito, non scomparirà. Dunque ci saranno due generazioni di cittadini italiani, i nostri figli e i nostri nipoti, che dovranno pagare centinaia di miliardi di euro di debiti per i prossimi trent’anni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un evento istituzionale. (Ren)