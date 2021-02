Recovery: De Luca, Italia come Campania sarà costretta a pagare milioni di interessi su debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora oggi il debito sanitario stiamo pagando che è stato fatto negli anni ’90. Noi siamo stati commissariati perché erano stati accumulati nove miliardi di euro di debiti che pagheremo fino al 2034. Ogni anno prendiamo 400 milioni dal bilancio per pagare interessi sul debito degli anni ’90. La stessa cosa succederà per l’Italia”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in un evento istituzionale. (Ren)