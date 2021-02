Recovery: De Luca, tentazione di fregare il Sud è fortissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremo fare una battaglia per quanto riguarda Nord e Sud perché come sapete la tentazione di fregare il Sud è fortissima. Sui 209 miliardi ancora nessuno ci ha detto quanti sono destinati al Sud. Adesso c’è crisi di governo ma noi Regioni meridionali abbiamo chiesto di avere incontro con presidente del consiglio. Vediamo se faranno questo parto plurigemellare. Vediamo se l’esploratore arriverà a destinazione. Chiunque sia al governo noi rinnoveremo richiesta di incontro per sapere con esattezza quante sono le risorse destinate al Sud. L’unica cifra letta nei mesi al Sud era il provocatorio 34 percento degli investimenti, esattamente la popolazione in proporzione nazionale. E c’è bisogno che ce lo date voi? Quello è dovuto. Al Sud occorrono risorse aggiuntive per recuperare il divario". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)