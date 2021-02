Campania: Nappi (Lega), ridicola corsa M5s a intestarsi meriti su vertenza MeridBulloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa sorridere questa rincorsa oggi da parte degli esponenti regionali del M5s di intestarsi il merito dell'operazione Meridbulloni. Ricordiamo ai colleghi, infatti, che se non fosse stato per l'interesse dimostrato dal gruppo Vescovini molto probabilmente oggi la vertenza dello stabilimento di Castellammare di Stabia e dei suoi operai, avrebbe finito per aggiungersi alla lista delle crisi aziendali, insieme a Whirlpool e Ilva, lasciate in eredità al ministero dello Sviluppo economico da Luigi Di Maio prima e dal collega di partito Stefano Patuanelli, poi. Questo sport nazionale di provare a mettere il cappello su lavoro di altri mentre le imprese continuano a pagare per l'immobilismo delle sinistre, deve finire". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e membro commissione Attività Produttive.(Ren)