Campania: Borrelli (Verdi), necessario aprire indagini su frana in costiera amalfitana

- "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione, ci auguriamo vivamente che non vi siano vittime né feriti. Abbiamo chiesto la messa in sicurezza dell'area e la verifica della causa che hanno provocato il crollo. Quel che ha dichiarato l'ex sindaco è qualcosa di grave per cui è necessario aprire delle indagini. Attendiamo riscontri". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.(Ren)