Napoli: Cantalamessa (Lega), grazie a Gdf per blit antidroga

- "Plauso alla Guardia di Finanza di Napoli per la brillante operazione che ha sgominato tre gruppi di narcotrafficanti. Profonda gratitudine agli oltre 200 militari impegnati ad eseguire arresti e perquisizioni tra Campania, Sicilia, Piemonte e Lombardia. Una boccata d'ossigeno per la stragrande maggioranza dei cittadini per bene che credono nella legalità, un esempio per chi, invece di lavorare per il bene del Paese, pensa solo alle poltrone e ai giochi di potere all'interno del Palazzo". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega. (Ren)