Abruzzo: Liris annuncia riapertura Centro polisportivo 'Le Naidi' per l'8 febbraio

- "Per le sole attività agonistiche il centro polisportivo 'Le Naiadi' di Pescara riaprirà lunedì prossimo, 8 febbraio. Una decisione che si è resa indispensabile, in vista della ripresa dei campionati, e che è maturata nel corso della riunione di questa mattina, con i gestori della struttura, le parti sindacali, l'Ati e i rappresentanti dei lavoratori per fare il punto della situazione presente e futura, sui cui la regione Abruzzo è in costante lavoro. La riapertura dell'attività agonistica rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale sia per la vita dell'impianto e dei suoi lavoratori sia per gli atleti che in questi mesi sono stati costretti a continui stravolgimenti della loro attività. In qualità di assessore regionale allo Sport, il supporto all'agonismo rappresenta un elemento imprescindibile e in tal senso mi sto adoperando, in tutte le sedi opportune, cercando di contemperare le esigenze di tutte le parti e questa riapertura costituisce un primo parziale ma rilevante successo. Il nuoto agonistico - che interessa numerosi giovani e famiglie - potrà, dunque, ripartire, nel rispetto delle normative vigenti e compatibilmente con il protrarsi dell'emergenza sanitaria. La riunione odierna ha permesso, inoltre, di confrontarci su diversi aspetti inerenti la gestione futura de Le Naiadi e a questo proposito la Regione sta vagliando diversi possibili percorsi, di cui metteremo a conoscenza i soggetti interessati ed il territorio nelle prossime settimane". Lo afferma in una nota l'assessore allo Sport Liris. (Gru)