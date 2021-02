Campania: Gallo (M5s), no a futuro fossile per Isecold a Torre Annunziata (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile legare lo sviluppo di una città costiera ricca di tesori archeologici, con un clima stupendo e con potenzialità turistiche e commerciali ad un futuro fossile. La regione Campania ha dato il via libera al piano di sviluppo per la costruzione di nuovi serbatoi sulla spiaggia della Isecold ed è una scelta anacronistica se nello stesso periodo il piano dei fondi europei e quelli di Next Generation Eu faranno arrivare risorse sui territori solo che rilanceranno progetti green". Lo ha dichiarato il deputato M5s Luigi Gallo: "Non voglio che le nostre città costiere ancora una volta perdano il treno dello sviluppo per scelte scellerate degli enti locali. A difesa dell'ambiente, dello sviluppo e della cultura ho da subito scritto una lettera alla Sovrintendenza che oggi mi risponde sottolineando che il progetto dovrà comunque essere di nuovo sottoposto al parere della competente Soprintendenza". E dunque ha aggiunto: "L'escamotage della Regione di aver bypassato la Sovrintendenza non tiene e pare evidente che l'autorizzazione della regione abbia delle falle e che ci siano delle debolezze che spero che il comitato Salera solleverà con un ricorso al Tar. La nuova stagione di comitati civici che Torre Annunziata sta vivendo è un bellissimo segnale per la nostra terra. Continuerò a supportare tutte le azioni civiche ed istituzionali, e direi anche la storia millenaria del nostro territorio. Se sarà necessario interverrò con un' ulteriore interrogazione in Parlamento al Ministero dei Beni Culturali".(Ren)