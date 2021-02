Vaccino: Romeo (Lega), nomina Bertolaso garanzia per cittadini, da sinistra inutili polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Guido Bertolaso quale consulente del presidente Fontana per l’attuazione ed il coordinamento della campagna vaccinale "è davvero una buona notizia per la Lombardia e per i suoi cittadini". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. "In un momento così drammatico come quello che la nostra regione sta affrontando, potersi avvalere della capacità e dell’esperienza di Bertolaso significa costruire basi solide al difficile percorso di vaccinazione che attende la Lombardia. Ora, forti anche della rinnovata fiducia riposta nel presidente Fontana dal Consiglio regionale, sotto con il lavoro senza pensare a chiacchiere e polemiche: mentre la Lega e i suoi alleati si preoccupano del bene e della salute delle nostre comunità, alla sinistra lasciamo lo spazio per inutili e infruttuose perdite di tempo", conclude Romeo.(Com)