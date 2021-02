Abruzzo: borse di studio, presto la Regione fisserà nuova data per riscossione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà fissata una nuova data per la riscossione delle borse di studio del programma ministeriale "Io Studio" riferite agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Lo comunica il Servizio istruzione della regione Abruzzo dopo un'interlocuzione con il ministero dell'Istruzione che ora è chiamato ad indicare la nuova finestra temporale entro la quale i beneficiari potranno ottenere il pagamento. Il MI ora dovrà stilare una lista di beneficiari che al 31 gennaio 2021 non hanno riscosso presso un ufficio postale del territorio nazionale il voucher collegato alla borsa di studio; successivamente, dopo intesa con Poste italiane, indicherà una nuova finestra temporale. In quell'occasione, assicurano gli uffici regionali del Servizio istruzione, verrà data diffusione del nuovo periodo entro il quale le borse di studio verranno pagate. La mancata riscossione al 31 gennaio, chiarisce il Servizio istruzione della Regione, non fa decadere il diritto alla borsa di studio. In Abruzzo, nell'ambito del programma nazionale "Io Studio" per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, sono state erogate borse di studio a circa 8.300 alunni per una spesa complessiva di 1,7 milioni di euro. (Gru)