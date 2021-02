Campania: Cammarano (M5s), niente interventi strutturali per rimettere in sicurezza Statale 163

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciotto milioni di euro da investire nel progetto di un tunnel che rischia di sventrare la Costiera Amalfitana, ma nessun intervento strutturale per mettere in sicurezza, una volta per tutte, la Statale 163, un'arteria strategica sia dal punto di vista viario che per le notevoli ricadute sul turismo. Ed è solo per un caso fortuito se non stiamo commentando una tragedia. La frana che ha interessato questa mattina l'imbocco del tunnel "Matteo Camera" mette a nudo la mancata pianificazione di opere che avrebbero dovuto prevenire eventi come questo, soprattutto perché parliamo di un'area a elevato rischio idrogeologico. Non è possibile che pochi giorni di pioggia siano sistematicamente all'origine di fenomeni di dissesto sull'unica via di collegamento verso un'area identificata come sito Unesco e che per questo andrebbe tutelata e valorizzata". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano: "Auspichiamo che la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, in capo al presidente della Regione Campania, si adoperi con urgenza per interventi volti a tutela del nostro territorio e, soprattutto, a salvaguardia di vite umane".(Ren)