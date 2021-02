Vaccino: Salvini, ottima scelta Bertolaso a guida Piano della Lombardia, altro che Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, giudica un'"ottima scelta" quella della regione Lombardia e su Twitter augura "buon lavoro" al dottor Guido Bertolaso. "Mi conforta che ci sia lui al Piano vaccini della Lombardia, che ha annunciato oggi l'anticipazione a febbraio del piano di somministrazione per i cittadini over 80. Bene così, avanti tutta", scrive Salvini per poi attaccare: "Altro che Arcuri: ha fallito su tutta la linea, prima toglie il disturbo meglio è". (Rin)