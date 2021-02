Campania: Sibilia (M5s), frana in costiera amalfitana riporta attenzione su tema dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Costiera amalfitana sono al lavoro dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco del comando di Salerno, per ripristinare la Ss163 interrotta dalla frana che ha coinvolto il costone a monte della strada, all'altezza dell'uscita della galleria di Amalfi. Una consistente quantità di massi e detriti che ha completamente ostruito la statale amalfitana, finendo, dopo aver distrutto il parapetto, sulla strada sottostante che conduce al porto. Alcuni residenti sono stati tratti immediatamente in salvo e messi in sicurezza con l'ausilio dell'elicottero Drago 69, da cui si è calato un elisoccorritore che ha raggiunto il nucleo familiare bloccato in casa". Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5s): "Sono in costante contatto con il comandante D'Eliseo, che dai primi momenti mi tiene aggiornato sugli sviluppi dell'emergenza". (segue) (Ren)