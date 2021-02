Puglia: Bordo (Pd), Emiliano non può imbarcare chiunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il sostegno di Michele Emiliano in Puglia al presidente Conte è "la pesca a strascico di questi giorni, meglio lasciar perdere". Lo afferma in una nota il vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera Michele Bordo in merito alle notizie su alcune nuove nomine e operazioni politiche compiute in questi giorni dal presidente della Regione, Michele Emiliano. "Sarebbero più i danni che i benefici. Vanno bene il rafforzamento della coalizione e il dialogo con le liste civiche, ma non possiamo certo imbarcare chiunque. C'è un limite a tutto. Non si può manifestare in prima fila per la legalità e poi fare operazioni che vanno in tutt'altra direzione. Così le istituzioni perdono credibilità e forza", conclude Bordo. (Com)