Molise: M5s, approfondire ragioni scarso utilizzo test rapidi

- Il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Molise, Fabio De Chirico, ha denunciato in una nota lo scarso utilizzo dei test rapidi per la diagnosi del Covid-19 a livello regionale. "Il 3 novembre scorso - ha ricordato - l'Asrem ha deliberato l'acquisto di 30.000 test antigenici di quelli che danno il risultato in venti minuti senza bisogno di personale o laboratori altamente qualificati. Pochi giorni prima lo Stato, con tre distinti decreti di aggiudicazione del commissario Arcuri, ne aveva acquisiti ben 13 milioni da distribuire a tutte le regioni: in rapporto alla popolazione, al Molise ne spetterebbero oltre 60.000. Potenzialmente, quindi, quasi 100.000 test rapidi, una manna dal cielo per il Dipartimento di prevenzione dell'Asrem che avrebbe potuto e dovuto agevolare il tracciamento dei contatti e arginare più velocemente i focolai, anche in contesti come scuole o comunità chiuse (carceri, Rsa). Sebbene questi test abbiano una affidabilità di poco inferiore rispetto al tampone tradizionale, sono in grado di scovare i positivi soprattutto quando la carica virale è alta e quindi alta è anche la contagiosità". "Inoltre, dei test comprati da Asrem ben 10.000 sono considerati di 'ultima generazione', quelli che il ministero della Salute ha equiparato ai tradizionali molecolari, con una circolare del 7 gennaio. Da quel giorno, infatti, il Ministero ha ampliato il quotidiano bollettino Covid inserendo anche il numero dei test antigenici utilizzati da ciascuna regione. Peccato che lo stesso bollettino segnali soli 198 test antigenici effettuati in Molise, un numero quasi nullo rispetto ad altre realtà come ad esempio l'Abruzzo (78.000) o la Valle d'Aosta (947)", ha rimarcato. (segue) (Gru)