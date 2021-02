Molise: Consiglio regionale approva odg per potenziamento e sviluppo comparto sciistico di Pescopennataro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ordine del giorno approvato oggi, invece, il Comune altomolisano - ha dichiarato Calenda -, escluso in un primo momento, avrà tutte le carte in regola per essere inserito nel circuito turistico legato al comparto sciistico, considerato che sul suo territorio ricade la pista 'Abeti Soprani' che ha ottenuto l'omologazione nazionale F.i.s.i. per la specialità sci di fondo. Inoltre, nei mesi scorsi Pescopennataro è risultato beneficiario, nell'ambito del Cis Molise, di un finanziamento di oltre un milione di euro per la realizzazione di un sistema di bikesharing comunale, nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici. E' necessario che la riqualificazione degli impianti sciistici - ha continuato Calenda -, coinvolga anche il Comune altomolisano, che in questi anni ha dimostrato di poter dire la sua in materia di turismo. Mi auguro che al termine dell'emergenza sanitaria il comparto sciistico molisano sia finalmente in grado di dire la sua a livello nazionale. Serve un gioco di squadra tra gli attori protagonisti e una strategia seria e condivisa per attrarre gli amanti della montagna". (Gru)