Campania: Adinolfi (M5s), maltempo svela fragilità idrogeologica del territorio salernitano

- "Il maltempo ha messo a nudo, nuovamente, la fragilità dal punto di vista idrogeologico della provincia di Salerno. Gli eventi franosi che hanno colpito nelle ultime ore la Costiera Amalfitana e il Cilento, con Amalfi e Vibonati, sono spaventosi e fotografano una reale situazione di pericolo del territorio salernitano. Le risorse ci sono, ma è necessario agire subito con interventi strutturali". E' quanto ha dichiarato, in una nota, l'europarlamentare del M5s, Isabella Adinolfi, a seguito degli eventi calamitosi causati dal maltempo che hanno colpito la Costiera Amalfitana e il Cilento: "Serve una strategia condivisa di prevenzione dal dissesto idrogeologico perché il nostro territorio, già di per sé fragile, negli ultimi anni è stato messo ancora più a dura prova da eventi calamitosi come smottamenti, frane, erosione costiera. Alla strategia del rattoppo deve seguire un'inversione di tendenza con un monitoraggio costante dei territori e azioni strutturali di messa in sicurezza. I fondi ci sono, sia da Bruxelles che da Roma, ma è necessario spenderli bene e subito". (Ren)