Sardegna: commissione Pari opportunità incontra sindacati, migliorare condizione femminile obiettivo comune (2)

- "Le donne non devono più essere costrette a scegliere tra la propria realizzazione professionale e il lavoro di cura - affermano le commissarie regionali -. Ce lo chiede la società e ce lo chiede l'Europa. Per questo la Regione si impegnerà con ogni mezzo a disposizione per rispettare le indicazioni dell'Agenda 2030. Migliorare la condizione femminile è un obiettivo che condividiamo pienamente con i sindacati e le associazioni di categoria". Ai servizi essenziali si affiancano le politiche attive per il lavoro e i supporti all'imprenditoria femminile, basilari per la crescita e la trasformazione della società isolana: come evidenziato dalle parti sindacali, le donne sarde studiano e hanno una mentalità pro-attiva che merita di essere incoraggiata anche come esempio per le future generazioni. (segue) (Rsc)