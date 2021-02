Sardegna: commissione Pari opportunità incontra sindacati, migliorare condizione femminile obiettivo comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A riprova di ciò, tra i dati positivi emerge che sono 28 mila le imprese sarde gestite dalle donne, soprattutto nei settori agricolo e vitivinicolo. "La commissione regionale per le Pari opportunità si sta impegnando - spiegano le commissarie - a predisporre una programmazione di ampio respiro che porti ad abbassare, e col tempo ad azzerare, il divario di genere nel mondo del lavoro sia in termini di occupazione sia per quanto riguarda le differenze salariali". "Il nostro proposito - concludono le esponenti della commissione regionale - è la creazione di una 'officina permanente delle donne' in cui mantenere viva la discussione su questi temi, al fine di dare un contributo attivo alla costruzione del Piano strategico per lo sviluppo dell'Isola. Per farlo, abbiamo già in programma un incontro con le consigliere e le assessore regionali". (Rsc)