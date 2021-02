Covid: deputati Pd, regole condivise anche da Sardegna, Regione ha inviato dati sbagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis in merito al pronunciamento del Tar sul ricorso presentato dalla regione Sardegna e la successiva reazione del presidente della Giunta, commentano in una nota: "C'erano anche tre rappresentanti della regione Sardegna nel comitato che ha dettato le regole sulle zone rosse, arancioni e gialle. La declassificazione è avvenuta perché la Regione ha inviato in ritardo dati sbagliati. Il presidente Solinas non può fingere di non sapere tutte queste cose: la Sardegna ha gestito male il monitoraggio. E la zona arancione è anche una conseguenza di questo". (segue) (Com)