Sardegna: Tar respinge ricorso Regione, Isola resta "arancione" (4)

- "Non può condividersi – si legge ancora nella decisione dei giudici del Tar - la tesi sostenuta dalla Regione secondo cui la classificazione in zona arancione della Sardegna è stata determinata da una valutazione discrezionale ed immotivata degli organi tecnici dell'amministrazione posto che tale valutazione è frutto dell'applicazione della suindicata tabella e, per quanto riguarda la classificazione del rischio (che indubbiamente è stata decisiva per l'assegnazione della Sardegna in zona arancione), è frutto dell'applicazione di numerosi criteri - per lo più automatici o che comunque sono espressione di discrezionalità tecnica (che non può essere sindacata se non quando manifestamente illogica) - elaborati con un algoritmo, che sono stati scelti per monitorare l'andamento dell'epidemia e riguardano diversi ambiti: la capacità di raccolta dati delle singole regioni, di testare i casi sospetti, la possibilità di garantire adeguate risorse per contact tracing, isolamento e quarantena nonché la tenuta dei servizi sanitari". (segue) (Rsc)