Covid: giunta Napoli, riuscita operazione accoglienza personale medico e paramedico in strutture ricettive

- A ridosso del secondo lockdown nazionale, a novembre 2020, su proposta dell'assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, dell'allora assessore al Bilancio Enrico Panini e dell'assessore alle Pari opportunità, alle Libertà civili e alla Salute, Francesca Menna, la Giunta comunale ha deliberato una misura che prevedeva il sostegno per l'ospitalità del personale medico e paramedico in strutture alberghiere e extra-alberghiere diffuse in città, vista la situazione emergenziale in cui si trovava il territorio, a causa della nuova ondata pandemica da covid 19. "Una misura già prevista durante il primo lockdown dal Comune di Napoli - spiega una nota - primo in Italia, effettuata nel periodo aprile-giugno 2020 e necessaria ancora una volta a soddisfare le necessità della comunità locale impegnata nella lotta al virus, rivolta precisamente al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati nel territorio del Comune, in prima linea, a fronteggiare la cura dei pazienti affetti da covid 19, con necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria abituale residenza e/o domicilio. "I dati che arrivano oggi - dichiarano le assessore Eleonora de Majo e Francesca Menna - raccontano chiaramente quanto questa misura fosse necessaria e ci rendono particolarmente felici di aver dato pronta risposta alle necessità della comunità professionale impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19. Ad oggi, su 150 posti resi disponibili da 43 strutture, ne risultano occupati 118 di cui il 26 per cento da personale medico, il 42 per cento da infermieri e il 32 per cento da Oss. L'ospitalità è stata prevista per 60 giorni salvo eventuali diverse necessità. E' una misura che aiuta sia gli operatori sanitari che i titolari delle attività alberghiere che si sono accreditate in un momento in cui il turismo è praticamente fermo. E' nostro compito, come amministratori, pensare a misure di sostegno rivolte ai vari comparti disastrati dalla pandemia e questa misura si muove trasversalmente in questa direzione". (Ren)