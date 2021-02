© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo ragionando su Recovery Plan su grandi progetti infrastrutturali e molti riguardano sistema e infrastrutture di mobilità. Vorremmo non sprecarle per avere sistema di livello europeo. Noi stiamo lavorando per grandi programmi che significano lavoro per maestranze, respiro per le fabbriche e nuovi servizi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)