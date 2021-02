© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti i campi noi saremo impegnati in una battaglia all’ultimo respiro per difenderci: siamo in un Paese nel quale se possono rubare soldi al Sud lo fanno senza guardare in faccia a nessuno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)