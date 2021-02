© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Bertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta "un'ottima scelta". Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. "Un interlocutore serio e preparato con cui collaborare. Consegneremo anche a lui il piano nazionale di vaccinazione elaborato da FI. Per sconfiggere il Covid ci vogliono esperienza e competenza", aggiunge. (Rin)