Piemonte: fondo morosi incolpevoli case popolari, Atc avvia raccolta domande

- Si è aperta ufficialmente lunedì 1 febbraio e proseguirà fino al 30 aprile la raccolta delle domande per accedere al Fondo Sociale Regionale del Piemonte anno 2021 (morosità anno 2020), il contributo regionale destinato ai morosi incolpevoli che vivono nelle case popolari. Per richiedere il contributo, oltre a essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre avere un indicatore ISEE 2021 non superiore a 6.360,35 euro e aver pagato entro il 30 aprile 2021 la cosiddetta quota minima sul totale delle bollette del 2020, ovvero una somma pari al 14% del reddito (calcolato sull'imponibile lordo del nucleo familiare per l'anno 2019) e non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero. La richiesta si potrà svolgere in presenza, agli sportelli della sede Atc di corso Dante 14 dove si verrà ricevuti su appuntamento e opportunamente distanziati, oppure telefonicamente. Chi pensa di aver diritto al contributo deve perciò prenotarsi, chiamando lo 011/3130504 (gli operatori rispondono dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12) o via mail, scrivendo a prenotazionifondo@atc.torino.it. Sul sito www.atc.torino.it e sui canali social dell’Agenzia maggiori info su prenotazioni, pagamenti e documenti da portare. (segue) (Rpi)