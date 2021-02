© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Affari regionale e le Autonomie, Francesco Boccia, ha convocato le Regioni per domani alle 17.30. In collegamento - a quanto si apprende - anche il ministro della Salute, Roberto Speranza e il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. (Rin)