Palermo: Orrico, Cis Mibact grande occasione per città e tutto il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sottoscritto in modalità telematica, al termine del Tavolo istituzionale di coordinamento convocato e presieduto dal sottosegretario del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Anna Laura Orrico, il Contratto istituzionale di sviluppo "Palermo-Centro storico" di competenza del Mibact, progetto integrato per la riqualificazione e la rigenerazione del centro storico di Palermo, con interventi per 90 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del Piano operativo cultura e turismo 2014-2020. Al tavolo - spiega una nota del Mibact - sono intervenuti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mario Turco; il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà; il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani; il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, rappresentanti degli altri ministeri e degli altri enti coinvolti. (segue) (Com)