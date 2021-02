Covid: Bonaccini, da oggi in Emilia-Romagna vaccinazione ultra80enni e coniugi-caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Emilia-Romagna parte la vaccinazione dei cittadini ultra80enni che sono assistiti a domicilio, nella propria abitazione. Lo scrive su Facebook il governatore Stefano Bonaccini. "Saranno i servizi di cure primarie della Ausl, che hanno in carico queste persone, a contattarle per fissare l’appuntamento, dando la precedenza a quelli in condizioni di maggiore fragilità. Si tratta di cittadini in tutta la regione, ai quali aggiungere i coniugi, che verranno vaccinati anche loro in qualità di caregiver. E subito dopo tutti gli altri ultraottantenni". "Ovviamente - spiega - si tratta di donne e uomini che non rientrano fra i degenti delle CRA, già compresi fra i vaccinati della prima fase, insieme al personale sanitario e agli operatori delle CRA stesse. Abbiamo chiesto al Governo di vigilare sull’arrivo delle dosi programmate nelle prossime settimane: siamo pronti ad accelerare ed estendere la campagna al resto della popolazione da marzo e non ci devono essere più ritardi. Per iniziare il prima possibile la massiccia campagna di vaccinazione alla popolazione", conclude Bonaccini. (Rin)