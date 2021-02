Sardegna: Tar respinge ricorso Regione, Isola resta "arancione" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel periodo di rilevazione - questa la conclusione del Tribunale amministrativo - erano risultati peggiorati quattro indicatori importanti: la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, l'incidenza dei casi attivi ogni 100.000 abitanti, l'andamento dei focolai e la completezza e la velocità di trasmissione dei dati; la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, sempre nel periodo di riferimento, era salita al 31 per cento, un punto percentuale sopra la soglia di allerta del 30 per cento, e tale dato solo successivamente è stato migliorato con la discesa sotto la soglia del 30 per cento; con una probabilità di diffusione moderata e un impatto alto, la classificazione del rischio è stata quindi definita 'alta' e la Regione Sardegna è stata pertanto classificata in zona arancione". (Rsc)