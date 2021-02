Napoli: visita istituzionale prefetto a Ercolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Ercolano per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Ciro Buonajuto, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti del contesto di riferimento, ricadente nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio e sede del Parco archeologico, uno dei principali siti italiani inseriti tra i Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco, dove si trovano i reperti dell'antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Nel corso dell’incontro - spiega una nota - è stato condiviso l’impegno a garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini. Si è concordato sull’importanza della programmazione di interventi che mirino ad integrare le politiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale con quelle per l'inclusione ed il benessere sociale, la legalità e la sicurezza. Il prefetto ha poi incontrato i rappresentanti locali delle Forze dell’ordine impegnati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio e ha visitato la Tenenza dell’Arma dei Carabinieri, ubicata nel centro cittadino.(Ren)