Molise: Consiglio regionale approva odg per potenziamento e sviluppo comparto sciistico di Pescopennataro

- Nel corso dei lavori del Consiglio regionale ancora in corso di svolgimento l'Assemblea ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a firma del consigliere Filomena Calenda ruguardante lo "Sviluppo della montagna molisana. Estensione impegno assunto dal presidente della Giunta anche al comune di Pescopennataro". "Il documento - ha spiegato Calenda - ha l'intento di allargare la platea degli attori chiamati a dare il loro contributo per lo sviluppo della montagna molisana, motivo per cui ho impegnato la giunta regionale a coinvolgere, insieme ai comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta anche il comune di Pescopennataro, già protagonista di una serie di progetti volti a favorire la crescita del comparto turistico e sciistico altomolisano. Un territorio che, inoltre, vede la presenza di numerose strutture ricettive". Nel febbraio 2020 il Consiglio regionale ha approvato una mozione per garantire ogni iniziativa utile allo sviluppo della montagna molisana, in particolare per garantire l'attività sportiva e turistica nei comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta. Ma in quell'occasione non fu fatto riferimento a Pescopennataro. (segue) (Gru)