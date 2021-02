Sardegna: commissione Pari opportunità incontra sindacati, migliorare condizione femminile obiettivo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine congiunta sulla situazione che sta vivendo il mondo femminile nell'Isola in un momento di particolare criticità economica, aggravata dalle restrizioni imposte dalla pandemia. La sta conducendo la Commissione regionale per le Pari opportunità che ha dato il via alle audizioni dei sindacati e delle associazioni datoriali e di categoria. Secondo l'Istat sono stati 101 mila i posti di lavoro persi negli ultimi mesi del 2020: di questi, 99 mila riguardano le lavoratrici. Molte donne si sono trovate costrette a rinunciare alla propria occupazione perché si sono trovate maggiormente in difficoltà nel conciliare l'attività lavorativa e la cura della famiglia senza poter ricorrere ad un aiuto esterno. Per questo, tra le prime urgenze rientra la necessità di ampliare gli interventi nei servizi essenziali al supporto alla maternità. (segue) (Rsc)