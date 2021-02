Covid: quasi 2 milioni i vaccini somministrati, 648.640 i vaccinati definitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.991.701 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'85,7 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 2.324.985, mentre ammonta a 648.640 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 14.03 di oggi. La somministrazione ha riguardato 1.248.347 donne e 743.354 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.419.110 operatori sanitari, 369.384 unità di personale non sanitario, 188.406 ospiti di strutture residenziali e 14.801 over 80. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali la Campania con 178.633 dosi (99,5 per cento), le Marche con 43.442 (95,7 per cento) e l'Umbria con 23.763 (95,5 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (300.226 dosi), seguita da Emilia-Romagna (200.572 dosi) e Lazio (189.192). (Rin)