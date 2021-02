Sardegna: questo pomeriggio la seduta statutaria del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Consiglio regionale riprenderanno questo pomeriggio alle 16 con la seduta statutaria. L'assemblea sarà impegnata nell'esame di due documenti che riguardano il lavoro della commissione speciale per il riconoscimento del principio di Insularità presieduta dal consigliere dei Riformatori Michele Cossa. Il primo documento, la risoluzione n.3, contiene le proposte della di riforma della normativa europea sugli aiuti di Stato ai Paesi membri, se destinati a Regioni insulari in ritardo di sviluppo. Il secondo è invece la sintesi dell'attività annuale svolta della commissione. Per entrambi i provvedimenti il relatore sarà il presidente della commissione Michele Cossa. All'ordine del giorno del Consiglio, che proseguirà i suoi lavori domani alle 10.30, anche il Dl 238 sul provvedimento unico in materia ambientale ed il Testo unico in materia di manifestazioni ed eventi promozionali turistici (Modifica della legge regionale 7/55). (Rsc)